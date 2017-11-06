В Сети посмеялись над Трампом, кормившем карпов в Японии, опубликованы фото и видео

После того, как фотография появилась в социальных сетях, множество пользователей обрушились на Трампа с критикой

Президент США Дональд Трамп оконфузился во время ритуального кормления японских карпов в императорском дворце Акасака.

Трамп не захотел долго ждать и приманивать рыб маленькими порциями еды, вместо этого он опрокинул все содержимое выданной ему коробки, передает The Guardian.

На второй день визита в Японию у Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ была запланирована аудиенция у императорской четы Акихито и Митико. Как и других иностранных политиков, его провели к пруду, где живут карпы кои — декоративные одомашненные рыбы.

На фотографиях, выложенных в соцсети репортерами из Белого дома, видно, что Синдзо Абэ, стоявшая рядом с ним женщина в кимоно, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон едва сдерживают смех. Некоторые журналисты предположили, что после того, как Трамп и Абэ покинули зал, сотрудники дворца поспешили очистить водоем.

Слишком большое количество еды вредит карпам кои. Помимо этого, увеличивающееся число отходов снижает качество воды, в которой живут рыбы, пишет РИА Новости.

После того, как фотография появилась в социальных сетях, множество пользователей обрушились на Трампа с критикой.

​Трамп: "Значит, Обама дал им всего несколько кусочков?"

Абэ: "Да. Эти карпы очень чувствительны к еде….Ээээ…"

Видео: youtube.