В Сети появилось сообщение о ракетном ударе России по США. Хакеры взламали аккаунт газеты

Аккаунт газеты The New York Times в Twitter, который публикует различные видео издания, был взломан хакерами. В 9:40 по местному времени на нем появилось сообщение о ракетном ударе России по США.

Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения, пишет РБК со ссылкой на CNN.

"В Сеть утекло сообщение Владимир Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США", — говорилось в твите хакеров.

Позже появились сообщения, в которых говорилось, что взлом устроила группа хакеров OurMine, которая ранее взламывала аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси. Сообщение от OurMine впоследствии также удалили.

Аккаунт NYT впоследствии опубликовал сообщение, в котором объясняется, что твиты были опубликованы "без авторизации". Газета начала расследование инцидента.

На New York Times Video подписаны 250 тыс. человек.

We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation.