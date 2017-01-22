В Сети появилось сообщение о ракетном ударе России по США. Хакеры взламали аккаунт газеты

Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения.
Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения, пишет РБК со ссылкой на CNN.
"В Сеть утекло сообщение Владимир Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США", — говорилось в твите хакеров.
Позже появились сообщения, в которых говорилось, что взлом устроила группа хакеров OurMine, которая ранее взламывала аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси. Сообщение от OurMine впоследствии также удалили.
Аккаунт NYT впоследствии опубликовал сообщение, в котором объясняется, что твиты были опубликованы "без авторизации". Газета начала расследование инцидента.
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We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation.— New York Times Video (@nytvideo) 22 січня 2017 р.
Напомним, Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что ряд стран хотят подорвать либеральный международный порядок, такое "движение" возглавляет Россия, которая желает вернуть мир в состояние, где доминируют сферы влияния.