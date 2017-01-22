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В Сети появилось сообщение о ракетном ударе России по США. Хакеры взламали аккаунт газеты

Сегодня, 07:29

Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения.

США, Россия, ракеты, агрессия
censoru.net
Аккаунт газеты The New York Times в Twitter, который публикует различные видео издания, был взломан хакерами. В 9:40 по местному времени на нем появилось сообщение о ракетном ударе России по США.

Твит быстро удалили, однако издание The Hill приводит скриншот опубликованного хакерами сообщения, пишет РБК со ссылкой на CNN. 

"В Сеть утекло сообщение Владимир Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США", — говорилось в твите хакеров.

твит
Скриншот

Позже появились сообщения, в которых говорилось, что взлом устроила группа хакеров OurMine, которая ранее взламывала аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси. Сообщение от OurMine впоследствии также удалили.

Аккаунт NYT впоследствии опубликовал сообщение, в котором объясняется, что твиты были опубликованы "без авторизации". Газета начала расследование инцидента.

На New York Times Video подписаны 250 тыс. человек.

Напомним, Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что ряд стран хотят подорвать либеральный международный порядок, такое "движение" возглавляет Россия, которая желает вернуть мир в состояние, где доминируют сферы влияния.

 

Теги:  
США, Россия, Путин, Twitter, хакеры, СМИ, Сеть, ракетный удар
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