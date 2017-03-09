В Сети появилось уникальное видео с похорон Сталина

На записи Манхоффа видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей.

Кадры видеосвидетельства похорон Сталина. rferl.org

В Сети появилось уникальное, ранее неопубликованное видео с похорон диктатора Иосифа Сталина.

Кадры, сделанные помощником военного атташе США в СССР Мартином Манхоффом из окна с видом на Кремль, являются единственным независимым видеосвидетельством похорон Сталина.

На записи Манхоффа видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей. После его поместили рядом с телом Ленина, пишет Апостроф со ссылкой на Радио Свобода.

На кадрах американца видно множество солдат, есть представители высшего руководства СССР Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие, а также рядовые граждане, собравшиеся посмотреть на похороны.

Есть все основания полагать, что отснятый Манхоффом материал был просмотрен спецслужбами США, которые искали намеки на то, кто может стать преемником диктатора.

Отличительной чертой является его сырое, неотредактированное качество, неотцензурированный взгляд на переломный момент советской истории.

Как известно, похороны председателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, скончавшегося 5 марта 1953 года, состоялись в Москве через четыре дня, 9 марта. Тело Сталина было было помещено в Мавзолее рядом с Лениным. В 1961 году диктатора перезахоронили под Кремлевской стеной.

Во время похорон возникла давка в районе Трубной площади. В давке погибло от нескольких сотен до двух-трёх тысяч человек (официальные данные о количестве жертв засекречены).

Напомним, в декабре 2016 грода в российском городе Архангельск во дворе бизнес-центра на улице Гагарина открыли трехметровый памятник Иосифу Сталину.

фото; видео: rferl.org