В Сети появилось видео последних минут жизни российского пилота Су-25, сбитого в Сирии

Пилот погиб в результате взрыва гранаты.

Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале IDLIB+, пилот погиб в результате взрыва гранаты.

На видео предположительно запечатлен бой пилота после крушения. На кадрах видно, что к пилоту подбегали боевики и в этот момент раздался взрыв гранаты. Видимо, что россиянин сам себя взорвал, чтобы не попасть в заложники.

На видеозаписи слышны слова: "Это вам за пацанов", а потом видны клубы дыма, пишет Обозреватель.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team предположила, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

При этом Министерство обороны РФ рассказали, что пилот успел катапультироваться в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры".

Напомним, 3 февраля в Сирии в небе над Идлибом повстанцами был сбит российский штурмовик Су-25.