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В сети появилось видео ракетного удара по сирийской авиабазе

Сегодня, 07:29

Запись была опубликована в социальной сети Facebook.

Ракета Сирия 2
Seaman Ford Williams / Xinhua / Zuma / Global Look Press
Сирийские журналисты из агентства SANA опубликовали видеоролик, на котором запечатлен ракетный удар по авиабазе в Хомсе.

Запись была опубликована на странице агентства в социальной сети Facebook.

На ней четко видно, как в небе пролетает ракета, а также слышны звуки удара и взрыва.

По информации SANA в ночь с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 апреля, военный аэродром в сирийской провинции Хомс подвергся ракетному обстрелу. Кроме того, ранее в Сирии в результате химатаки погибли 150 человек.

 

 

 
Теги:  
Сирия, авиаудар, ракета, Хомс, аэродром
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