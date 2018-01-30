В Сети появился полный список людей из окружения Путина, попавших в "кремлевский доклад"

Российский журналист назвал перечни "списками прокаженных".
Сначала Уилки опубликовала в своем аккаунте в Twitter перечень российских олигархов, а потом — чиновников.
Российский журналист Александр Сотник у себя на странице в Facebook назвал документы "списками прокаженных".
BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. "Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of billion or more."— Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018
Here's the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f
BRK: Treasury lists 114 high-level Russian Govt officials. Here it is >> pic.twitter.com/Yec2XeY46f— Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018
Ранее министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.