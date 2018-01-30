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В Сети появился полный список людей из окружения Путина, попавших в "кремлевский доклад"

Сегодня, 13:43

Российский журналист назвал перечни "списками прокаженных".

Кремль
Журналиста опубликовала списки российских олигархов и чиновников, попавших в "кремлевский доклад" Корреспондент
Журналистка американского телеканала CNBC Кристина Уилки выложила в Сеть полный список людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, которые попали в "кремлевский доклад" властей США.

Сначала Уилки опубликовала в своем аккаунте в Twitter перечень российских олигархов, а потом — чиновников.

Российский журналист Александр Сотник у себя на странице в Facebook назвал документы "списками прокаженных".

Ранее министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.
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Россия, США, Путин, кремлевский доклад, Сотник
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