В Сети появился полный список людей из окружения Путина, попавших в "кремлевский доклад"

Журналистка американского телеканала CNBC Кристина Уилки выложила в Сеть полный список людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, которые попали в "кремлевский доклад" властей США.

Сначала Уилки опубликовала в своем аккаунте в Twitter перечень российских олигархов, а потом — чиновников.

Российский журналист Александр Сотник у себя на странице в Facebook назвал документы "списками прокаженных".

