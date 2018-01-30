В Сети появился полный список людей из окружения Путина, попавших в "кремлевский доклад"

Российский журналист назвал перечни "списками прокаженных".

Журналиста опубликовала списки российских олигархов и чиновников, попавших в "кремлевский доклад" Корреспондент

Журналистка американского телеканала CNBC Кристина Уилки выложила в Сеть полный список людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, которые попали в "кремлевский доклад" властей США.

Сначала Уилки опубликовала в своем аккаунте в Twitter перечень российских олигархов, а потом — чиновников.

Российский журналист Александр Сотник у себя на странице в Facebook назвал документы "списками прокаженных".

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. "Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of billion or more."



Here's the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f — Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018

BRK: Treasury lists 114 high-level Russian Govt officials. Here it is >> pic.twitter.com/Yec2XeY46f — Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018

Ранее министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.