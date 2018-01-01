В Сети появился список тем, которые обсудят на саммите "Украина -ЕС"

Встреча на высшем уровне пройдет в будущий понедельник, 9 ноября, в Брюсселе.

УНИАН 9 июля на XX саммите в Брюсселе планируют обсуждать план действий в реализации "Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Совета ЕС. Как говорится в тексте, особое внимание на саммите будет уделено прогрессу реформ в Украине и их поддержке со стороны европейских государств.

В данной встрече на высшем уровне будут участвовать президент Украины Петр Порошенко, председатель Совета ЕС Дональд Туск, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Также известно, что на саммите будут обсуждаться вопросы, которые связаны с "кризисом и конфликтами", в частности, внешнеполитических отношений с Россией, а также темы энергетической безопасности и действий по итогам саммита Восточного партнерства-2017.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине назвали мифы, касающиеся интеграции Украины в Евросоюз.

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