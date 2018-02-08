В Сети раскрыли личность еще одного убитого в Сирии путинского наемника

Информация появилась в сервисе микроблогов Twitter.
Соответствующие фотографии были опубликовали на странице блогера под ником Necro Mancer в сервисе микроблогов Twitter.
"Еще один #вагнер'овец, погибший 07-08/02/18 в районе Дэйр-эз-Зора. Кравченко Сергей Иванович из Новошахтинска, личный номер М-4840. Воевал ли на Донбассе – неизвестно", - говорится в описании снимка.
Также блогер написал, что причиной смерти российского наемника в документах указано "обугливание тела".
Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Россия будет мстить за убийство наемников ЧВК "Вагнер".