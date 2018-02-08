В Сети раскрыли личность еще одного убитого в Сирии путинского наемника

Информация появилась в сервисе микроблогов Twitter.

Бойцы ЧВК "Вагнер" "24 Канал"

Во всемирной Сети был обнародован снимок еще одного российского наемника, убитого в составе подразделения частной военной компании "Вагнер" в районе Дэйр-эз-Зора (Сирия).

Соответствующие фотографии были опубликовали на странице блогера под ником Necro Mancer в сервисе микроблогов Twitter.

"Еще один #вагнер'овец, погибший 07-08/02/18 в районе Дэйр-эз-Зора. Кравченко Сергей Иванович из Новошахтинска, личный номер М-4840. Воевал ли на Донбассе – неизвестно", - говорится в описании снимка.

Также блогер написал, что причиной смерти российского наемника в документах указано "обугливание тела".

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Россия будет мстить за убийство наемников ЧВК "Вагнер".