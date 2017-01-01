В Сети сообщили о смерти начальника охраны Плотницкого в российском СИЗО

Евгений Сильвестров среди боевиков был известен под кличкой "Сильвер".

В одном из российских следственных изоляторов умер начальник охраны экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Евгений Сильвестров.

О смерти Сильвестрова, который среди боевиков был известен под кличкой "Сильвер", сообщил активист и журналист Иван Жеведь в Facebook.

"Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого — Сильвер (Евгений Сильвестров) умер в СИЗО в РФ", — говорится в его сообщении.

При этом никаких подробностей данного происшествия на данный момент не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий содержится под стражей на территории Российской Федерации за попытку "сдачи Донбасса" и сотрудничество с СБУ.