В сгоревшем в Кемерово кинозале двери были заперты из-за угрозы штрафов

Представители кинобизнеса уверяют, что их жестко проверяет Минкульт.

Из-за закрытых дверей кинозала дети оказались в огненной ловушке Фото: страница «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте»

Двери в кинотеатр в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово были заперты, поскольку администраторы опасались штрафов от Министерства культуры России и дистрибьюторов.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил в комментарии РБК, что штраф может грозить в том случае, если зрителей на сеансе окажется больше, чем проданных билетов.

"Кинотеатры сейчас находятся под мощным домокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах кто-то, к примеру администратор кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал", — объяснил он.

Информацию о том, что дети в ТЦ в Кемерово оказались закрытыми в зале кинотеатра, который стал огненной ловушкой, сообщил сотрудник "Зимней вишни", участвовавший в спасении детей. Отмечается, что двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, при начале пожара никто не открыл. А впоследствии к нему не смогли добраться из-за вероятности обрушения горящих балок.

Сотрудник торгового центра отметил, что можно было избежать столь плачевных последствий трагедии, если бы работали аварийные выходы, прозвучала сигнализация и имелись огнетушители.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.