В Шотландии на митинге десятки тысяч граждан требовали независимости региона

Организаторы акции протеста уверяют, что вскоре состоится второй референдум о самостоятельности британской территории.

Десятки тысяч человек приняли участие в митинге за независимость Шотландии Фото: Dylan Martinez / Reuters

В Глазго прошел традиционный марш All Under One Banner ("Все под одним флагом"), который ежегодно собирает сторонников независимости Шотландии от Британии.

Как сообщает ВВС, организаторы ожидали 40 тысяч участников, однако, по их словам, на улицы города вышло 80 тысяч сторонников отсоединения региона.

Однако в полиции информацию опровергают и заверяют, что в марше приняло участие 35 тысяч шотландцев.

Координатор марша Нил Маккей убежден, что вскоре в Британии состоится еще один референдум, на котором граждане смогут проголосовать за независимость Шотландии. Возглавляемая им организация намерена проводить марши до тех пор, пока шотландские земли не приобретут самостоятельность.

"Будет еще один референдум за независимость, он состоится еще до 2021 года, когда Великобритания наконец выйдет из ЕС. Мы готовы, и мы будем делать это каждый год по всей Шотландии", - отметил Маккей.

Напомним, в сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Британии, по результатам которого 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.

Как ранее сообщалось, парламент Шотландии одобрил проведение нового референдума о выходе из состава Великобритании, который был запланирован на конец 2018 – начало 2019 года.

Читайте наши новости в Facebook