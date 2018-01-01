В штаб-квартире YouTube стрельбу устроила женщина: фото, видео с места происшествия

Инцидент не связан с терроризмом, отметили правоохранители.
Злоумышленница открыла огонь из пистолета, ранила трех человек, а потом выстрелила в себя, пишет Reuters со ссылкой на данные властей и правоохранителей.
В полиции сообщили, что она подошла к внутреннему дворику, где находится столовая, около обеда и начала стрелять.
По сведениям San Jose Mercury News, которое опирается на источник в правоохранительных органах, она целилась в своего бойфренда из-за личного спора. Правоохранители утверждают, что инцидент не связан с терроризмом.
Напомним, в феврале в американском городе Парклэнд (штат Флорида) 19-летний парень с огнестрельным оружием атаковал школу, погибли около 17 человек. Узнать больше о преступлении можно здесь.