В штаб-квартире YouTube стрельбу устроила женщина: фото, видео с места происшествия

Инцидент не связан с терроризмом, отметили правоохранители.

В офисе YouTube женщина открыла огонь из пистолета Reuters

Во вторник, 3 апреля, в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния, находится возле Сан-Франциско) стрельбу в штаб-квартире компании YouTube устроила женщина.

Злоумышленница открыла огонь из пистолета, ранила трех человек, а потом выстрелила в себя, пишет Reuters со ссылкой на данные властей и правоохранителей.

В полиции сообщили, что она подошла к внутреннему дворику, где находится столовая, около обеда и начала стрелять.

По сведениям San Jose Mercury News, которое опирается на источник в правоохранительных органах, она целилась в своего бойфренда из-за личного спора. Правоохранители утверждают, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, в феврале в американском городе Парклэнд (штат Флорида) 19-летний парень с огнестрельным оружием атаковал школу, погибли около 17 человек. Узнать больше о преступлении можно здесь.