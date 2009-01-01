В Швеции расстреляли толпу людей, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео

По данным полиции, стрельба велась из нескольких точек.
В шведском городе Треллеборге в результате стрельбы пострадало, по меньшей мере, четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, стрельба, вероятно, произошла в центральной части города, сообщение об этом поступило в 23:30 по киевскому, пишет Aftonbladet.
Сразу после стрельбы район происшествия был оцеплен, и началась полицейская операция.
По информации СМИ, на допрос были вызваны пять человек. В результате одного из них арестовали в качестве подозреваемого.
По данным полиции, стрельба велась из нескольких точек.
Полицейские ищут оружие, из которого был открыт огонь.
#breaking police have declared a 'Major incident' in #trelleborg as many people have been shot in multiple locations pic.twitter.com/v8lWRufVLg— BNL (@BREAKING_LN) 12 жовтня 2017 р.
Также отмечается, что никто из подозреваемых не арестован. Полиция ищет подозреваемых, об их количестве не уточняется. В полиции заявили, что инцидент не расследуется как теракт.
Напомним, 3 октября в американском городе Лас-Вегас произошла бойня, в которой по меньшей мере 59 человек были убиты и еще 527 получили ранения.
фото: Aftonbladet; видео: ren.tv