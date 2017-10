В Швеции расстреляли толпу людей, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео

Aftonbladet В шведском городе Треллеборге в результате стрельбы пострадало, по меньшей мере, четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, стрельба, вероятно, произошла в центральной части города, сообщение об этом поступило в 23:30 по киевскому, пишет Aftonbladet.

Сразу после стрельбы район происшествия был оцеплен, и началась полицейская операция.

По информации СМИ, на допрос были вызваны пять человек. В результате одного из них арестовали в качестве подозреваемого.

По данным полиции, стрельба велась из нескольких точек.

Полицейские ищут оружие, из которого был открыт огонь.

#breaking police have declared a 'Major incident' in #trelleborg as many people have been shot in multiple locations pic.twitter.com/v8lWRufVLg