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В Швеции расстреляли толпу людей, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео

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Швеция, стрельба < >
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1 / 4 (Aftonbladet)

По данным полиции, стрельба велась из нескольких точек.

Швеция, стрельба
Aftonbladet
В шведском городе Треллеборге в результате стрельбы пострадало, по меньшей мере, четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы. По данным полиции, стрельба, вероятно, произошла в центральной части города, сообщение об этом поступило в 23:30 по киевскому, пишет Aftonbladet.

Сразу после стрельбы район происшествия был оцеплен, и началась полицейская операция.

По информации СМИ, на допрос были вызваны пять человек. В результате одного из них арестовали в качестве подозреваемого.

По данным полиции, стрельба велась из нескольких точек.

Полицейские ищут оружие, из которого был открыт огонь.

 

Также отмечается, что никто из подозреваемых не арестован. Полиция ищет подозреваемых, об их количестве не уточняется. В полиции заявили, что инцидент не расследуется как теракт.

Напомним, 3 октября в американском городе Лас-Вегас произошла бойня, в которой по меньшей мере 59 человек были убиты и еще 527 получили ранения.

фото: Aftonbladet; видео: ren.tv

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Швеция, стрельба, раненые
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