В Швеции скончался легендарный основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

Ингвар Кампрад умер во сне в своем доме в шведском городе Смоланд.

В Швеции скончался Ингвар Кампрад Reuters

В Швеции на 92-м году жизни скончался основатель известной сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад

Кампрад умер во сне в своем доме в шведском городе Смоланд, сообщает DW со ссылкой на представителей компании IKEA.

Отметим, что Кампрад основал IKEA в 1943 году, когда ему было всего 17 лет. Название компании — акроним, составленный из первых букв его имени и фамилии, а также названий ферм Эльмтарюд и Агуннарюд, на которых он вырос.

Сначала фирма продавала ручки, кошельки, рамки для фото, часы, украшения. Мебель появилась в ее ассортименте в 1947 году. Кампрад ориентировался на потребности небогатых простых жителей Швеции, среди которых он сам вырос.

В 1982 году компания, специализирующаяся на производстве легкосборной мебели, была преобразована в фонд со штаб-квартирой в Нидерландах. Сейчас IKEA — одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода с 361 магазином в 29 странах мира. Владельцами IKEA Group является Ingka Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

В декабре прошлого года IKEA заявила, что изучает украинский рынок и намерена в течение двух лет открыть первый магазин в Киеве. Планируется, что сеть в Украине будет развивать "IKEA Юго-Восточная Европа", которая является частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.).