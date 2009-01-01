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В Швейцарии рухнул и загорелся легкий самолет, есть жертвы

Сегодня, 10:36

Инцидент произошел на выходных в горном районе страны.

Швейцария,самолет,разбился,крушение,жертвы
Место крушения самолета twitter.com/PoliceValais
В воскресенье, 20 августа, на юго-западе Швейцарии в горном районе упал и загорелся легкомоторный тренировочный самолет Piper Warrior II HB PTL, погибли три человека, которые были на борту.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Swissinfo.

Агентство уточнило, что инцидент произошел на перевале Санеч недалеко от тренировочной базы Seeland Aviation Club.

Воздушное судно вылетело из Сиона, в районе крушения небо было ясным, чувствовался небольшой ветер. Причина случившегося пока неизвестна. 

Ранее сообщалось, что в Алма-Атинской области Казахстана разбился учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, тогда погибли два человека, один из них — гражданин Украины.

Фото: twitter.com/PoliceValais

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Швейцария, самолет, разбился, крушение, жертвы
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