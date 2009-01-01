В Швейцарии рухнул и загорелся легкий самолет, есть жертвы

Инцидент произошел на выходных в горном районе страны.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Swissinfo.
Агентство уточнило, что инцидент произошел на перевале Санеч недалеко от тренировочной базы Seeland Aviation Club.
Воздушное судно вылетело из Сиона, в районе крушения небо было ясным, чувствовался небольшой ветер. Причина случившегося пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Алма-Атинской области Казахстана разбился учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, тогда погибли два человека, один из них — гражданин Украины.
Фото: twitter.com/PoliceValais