В сиднейском суде теперь работают собаки

Непосредственно в зал суда собак не пускают, чтобы те не отвлекали участников процесса.

В Сиднее собак решили сделать помощниками в ходе судебного процесса: их пригласили поработать со свидетелями.

Помощь четвероногих друзей человека особенно ценится, когда показания дают дети или слушаются дела о домашнем насилии.

При этом в зал суда собак не пускают: в помещении суда итак достаточно комнат, где свидетели могут общаться с собаками, сообщает ТСН.

Напомним, ранее Сеть взорвало забавное видео с псом-"лыжником", который лентяйничает. Ролик в соцсети репостнули более 120 тысяч пользователей.

Также в Интернете появилось видео, на котором заснято, как в захваченном Россией Крыму в Ялте пес — "украинский четырехлапый диверсант" — оторвал от автомобиля российский регистрационный номер.