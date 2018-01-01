В Сирии обстреляли автобус с российскими телерепортерами: детали

Об инциденте сообщили представители Минобороны РФ.

Момент боя в Сирии РИА Новости

В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими телерепортерами.

Соответствующее сообщение в среду, 11 апреля, опубликовали представители Минобороны РФ.

"11 апреля около 18:20 мск автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", – сообщили в ведомстве.

Согласно обнародованным данным, корреспондент канала "НТВ" Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор канала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

"Всем журналистам врачами российского Центра по примирению на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", – заявили в Минобороны РФ.

Затем пострадавших репортеров эвакуируют в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.

Напомним, в Сети появилось видео ракетного удара по сирийской авиабазе.