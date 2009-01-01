В Сирии армия Асада отбила у боевиков ИГИЛ два города

Сирийские военные находятся недалеко от захваченной террористами деревни Хафса-Кебир.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация news.sky.com

В Сирии правительственные войска — армия президента страны— отбила у боевиков(ИГИЛ) два города, расположенных к востоку от Алеппо.

Об этом сообщил базирующийся в Британии Сирийский набсовет по правам человека (SOHR), пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Издание уточнило, что сирийские военные также приблизились на около 14 км к захваченной террористами деревне Хафса-Кебир, где находятся водоочистные сооружения.

"Важность этого населенного пункта связана с тем, что в Алеппо, который находится под контролем правительственной армии Сирии, в последние семь недель происходят перебои с водоснабжением", — отметили журналисты.

Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что в Сирии повстанцы при поддержке турецкой армии отбили у боевиков ИГИЛ город Дабик (расположен на севере страны). Узнать больше об инциденте можно здесь.