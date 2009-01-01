В Сирии боевики ИГИЛ захватил российский танк

Исламисты ошибочно назвали его Т-72.

Reuters В Сирии боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный из России.

"В боях на востоке от г. Маядин боевики ИГ захватили танк Т-90А, который был поставлен из России сирийским военным. Исламисты ошибочно назвали его Т-72", — говорится в сообщении Telegram-канал Directorate 4.

Напомним, в Сирии боевики ИГИЛ заявили, что сбили российский вертолет возле сирийского города Шейх Хилал, провинция Хама.

Также стоит отметить, что 24 октября Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН относительно расследования использования химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун.