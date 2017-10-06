Песков не стал комментировать информацию о том, что боевики ИГ сбили военный вертолет РФ в Сирии.

В Сирии боевики ИГИЛ заявили, что сбили российский вертолет возле сирийского города Шейх Хилал, провинция Хама.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент немецкого издания Bild Бьорн Штрицель.

"Хама: ИГИЛ утверждает, что сбило российский вертолет возле Шейха Хилала", — говорится в его сообщении.

Hama: ISIS claims to have downed a Russian helicopter near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/hgkp5WC2qW — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) 6 жовтня 2017 р.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что ИГ сбило военный вертолет РФ в Сирии, адресовав вопрос к Минобороны, пишет Газета.Ru.

Между тем, как уверяют в российском военном ведомстве, военный вертолет Ми-28 якобы совершил вынужденную посадку, пишет РИА Новости.

"ЧП произошло в провинции Хама, когда Ми-28 сопровождал другой вертолет, Ми-8, с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — утверждают в Минобороны.

Также уверяют, что осмотр машины и доклад экипажа показали, что вертолет якобы никто не атаковал.

Напомним, в Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, который попал в плен к боевикам "Исламского государства".