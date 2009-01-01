В Сирии боевики напали на базу армии Асада и захватили склад с оружием из России

Террористы атаковали военных в Восточной Гуте.
Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности боевиков.
По его данным, нападавшим достались автоматы Калашникова, патроны к крупнокалиберным пулеметам и несколько реактивных пехотных огнемет "Шмель".
"Все это было поставлено МО РФ сирийской армии в рамках поддержки борьбы с терроризмом", — отмечается в материале.
Ранее стало известно, что в Сирии в ходе боев под Абу-Камалем повстанцы уничтожили новейший российский танк Т-90 сирийской армии и более десяти военных армии Башара Асада.
Фото: t.me/directorate4