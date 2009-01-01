В Сирии боевики напали на базу армии Асада и захватили склад с оружием из России

Террористы атаковали военных в Восточной Гуте.

Боец сирийской армии, иллюстрация Reuters

В Сирии в Восточной Гуте боевики объединения "Ахрар аш-Шам" напали на базу армии президента страны Башара Асада , был бой, террористы захватили склад, в котором хранились поставленные минобороны России боеприпасы и оружие.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности боевиков.

По его данным, нападавшим достались автоматы Калашникова, патроны к крупнокалиберным пулеметам и несколько реактивных пехотных огнемет "Шмель".

"Все это было поставлено МО РФ сирийской армии в рамках поддержки борьбы с терроризмом", — отмечается в материале.

Оружие, боеприпасы и взрывчатка t.me/directorate4

Ранее стало известно, что в Сирии в ходе боев под Абу-Камалем повстанцы уничтожили новейший российский танк Т-90 сирийской армии и более десяти военных армии Башара Асада.



Фото: t.me/directorate4