В Сирии игиловцы уничтожили капитана-спецназовца ГРУ

На фотографии надгробного памятника россиянина есть изображение Пальмиры.
Об этом со ссылкой на группу расследователей Conflict Intelligence Team сообщает ТСН.
Министерство обороны РФ официально не заявляло о его смерти, однако известно, что Касумов погиб в результате минометного обстрела боевиками "Исламского государства".
Отмечается, что в одной из групп в соцсети "Вконтакте" опубликовали медали, которыми был награжден Касумов, в частности, медаль "За освобождение Пальмиры".
Кроме того, на опубликованной фотографии надгробия россиянина также есть изображения Пальмиры. Также сообщается, что Касумов родился в 1986 году в Ростовской области.
Ранее "Главред" сообщал, что в Сирии при выполнении боевого задания был убит российский контрактник — житель Братска Иркутской области Владимир Тарасюк. По словам его родственников, он погиб при возвращении на базу, получив осколочное ранение в голову и потеряв много крови. При этом вертолет не имел возможности приземлиться и забрать его на борт. Родственники рассказали также, что вместе с ним в засаду к боевикам попали полковник и генерал. Все они были расстреляны.
фото: Facebook Conflict Intelligence Team