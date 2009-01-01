В Сирии игиловцы уничтожили капитана-спецназовца ГРУ

На фотографии надгробного памятника россиянина есть изображение Пальмиры.

Курбан Касумов Facebook Conflict Intelligence Team

2 августа в, погиб капитан спецназа Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Курбан Касумов.

Об этом со ссылкой на группу расследователей Conflict Intelligence Team сообщает ТСН.

Министерство обороны РФ официально не заявляло о его смерти, однако известно, что Касумов погиб в результате минометного обстрела боевиками "Исламского государства".

Отмечается, что в одной из групп в соцсети "Вконтакте" опубликовали медали, которыми был награжден Касумов, в частности, медаль "За освобождение Пальмиры".

Кроме того, на опубликованной фотографии надгробия россиянина также есть изображения Пальмиры. Также сообщается, что Касумов родился в 1986 году в Ростовской области.

Ранее "Главред" сообщал, что в Сирии при выполнении боевого задания был убит российский контрактник — житель Братска Иркутской области Владимир Тарасюк. По словам его родственников, он погиб при возвращении на базу, получив осколочное ранение в голову и потеряв много крови. При этом вертолет не имел возможности приземлиться и забрать его на борт. Родственники рассказали также, что вместе с ним в засаду к боевикам попали полковник и генерал. Все они были расстреляны.

фото: Facebook Conflict Intelligence Team