В Сирии ликвидировали еще одного российского наемника

Юрлин был убит в Сирии 20 февраля. Похороны погибшего состоятся в Тольятти 8 марта.

Уничтоженный российский наемник Юрлин фото: vk.com

В Сирии был уничтожен еще один российский наемник — житель российского города Тольятти Василий Юрлин.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на группу Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и на Донбассе.

Conflict Intelligence Team ссылается на пост Анастасии Скрыпниковой (предположительно, родственницы или знакомой Юрлина) в соцсети "ВКонтакте".

Она сообщила, что Юрлин был убит в Сирии 20 февраля. Похороны погибшего, по словам Скрыпниковой, состоятся в Тольятти 8 марта.

Сообщение о похоронах также опубликовано в группе ветеранов спецназа из Тольятти.

При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе сирийской Пальмиры убит военнослужащий Российской Федерации — рядовой-контрактник Артем Горбунов.

Фото: vk.com.