В Сирии ликвидировали еще одного российского наемника

Ягофаров неоднократно отправлялся в "горячие точки".

Александр Ягофаров orenday.ru

В Сирии уничтожили еще одного российского наемника , уроженца города Оренбург Александра Ягофарова.

Об этом сообщает сайт OrenDay.ru.

Отмечается, что тело погибшего россиянина доставили в Оренбург 26 августа, а уже на следующий день его похоронили. Родственникам Ягофарова сказали, что машина, в которой он находился, подорвалась на фугасе 11 августа.

Были ли погибший гражданин РФ кадровым российским военнослужащим — не уточняется. Известно лишь, что он неоднократно отправлялся в "горячие точки".

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team пишет, что значительный промежуток времени между датой смерти Ягофарова и его похоронами (16 дней), а также отсутствие в профиле социальных сетей фотографий, указывающих на службу в рядах российской армии, наводят на мысль, что он был одним из наемников ЧВК "Вагнера".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии были уничтожены 11 российских наемников, 15 получили ранения.

Фото: orenday.ru.