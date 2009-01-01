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В Сирии от авиаударов российских самолетов погибли 69 мирных жителей

Сегодня, 08:54

Самолеты ударили по гражданским лагерям на западном берегу Евфрата и судам, пересекающих реку с восточной стороны.

Сирия, ребенок
Жертвами авиаударов самолетов РФ стали мирные жители. Reuters
В результате авиаударов, которые, вероятно, осуществили российские самолеты, с воскресенья, 10 сентября, в сирийской провинции Дейр-эль-Зор погибли 69 человек.

Об этом со ссылкой на Сирийскую обсерватории по правам человека сообщает Reuters.

Отмечается, что погибшие — мирные жители.

Самолеты ударили по гражданским лагерям на западном берегу Евфрата и судам, пересекающих реку с восточной стороны.

В то же время, 12 сентября, сирийское государственное телевидение заявило, что террористы ИГИЛ использовали реку, чтобы бежать из Дейр-эль-Зора. Сирийская армия ударила по судам, перевозившим боевиков.

Напомним, 10 сентября, в Сирии погибли по меньшей мере 34 мирных жителя в результате налета российских боевых самолетов на переправу около города Дейр-эз-Зор.

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