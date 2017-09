В Сирии от боевиков освободили часть "столицы" ИГИЛ

В Сирии демократические силы освободили старый город "столицы" террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) — Ракки — от боевиков.

Об этом в Twitter написал спецпредставитель президента США Дональда Трампа при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк.

В то же время он уточнил, что из освобожденной части населенного пункта уже эвакуировали тысячу гражданских лиц.

"SDF (демократические силы Сирии — Ред.) за последние 48 часов полностью освободили старый город Ракки (долгое время он был крепостью исламистов)...", — отмечается в сообщении.

Another Milestone: #SDF in last 48 hrs complete liberation of #Raqqa's old city (longtime #ISIS stronghold) and evacuate 1000s of civilians.