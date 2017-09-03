В Сирии от боевиков освободили часть "столицы" ИГИЛ

Из старого города Ракки эвакуировали тысячу гражданских, отметил Макгерк.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация news.sky.com

Об этом в Twitter написал спецпредставитель президента США Дональда Трампа при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк.

В то же время он уточнил, что из освобожденной части населенного пункта уже эвакуировали тысячу гражданских лиц.

"SDF (демократические силы Сирии — Ред.) за последние 48 часов полностью освободили старый город Ракки (долгое время он был крепостью исламистов)...", — отмечается в сообщении.

Another Milestone: #SDF in last 48 hrs complete liberation of #Raqqa's old city (longtime #ISIS stronghold) and evacuate 1000s of civilians. — Brett McGurk (@brett_mcgurk) September 3, 2017

Ракка была провозглашена "столицей" ИГИЛ, поскольку стала первым городом, который полностью перешел под контроль террористов, напомнил УНИАН. В январе 2014 года боевики выбили из него отряды повстанцев, а правительство страны потеряло контроль над городом еще весной 2013-го.



Ранее стало известно, что Дональд Трамп распорядился изменить тактику противостояния США боевикам ИГИЛ в Сирии, а также сказал, что дни этой террористической организации сочтены.

Демократические силы Сирии — альянс сил вооруженной оппозиции в стране, образованный 10 октября 2015 года. В них входят курдские отряды народной самообороны, различные арабские оппозиционные группы, входящие в Сирийскую арабскую коалицию, ассирийские, армянские и туркменские отряды. Основная заявленная цель — борьба с "Исламским государством".