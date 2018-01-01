В Сирии по базам войск Асада нанесли ракетный удар - СМИ

Инцидент произошел глубокой ночью.

Ракетный удар по Сирии EAST NEWS близ городов Алеппо и Хама в ночь на с воскресенья до понедельника, с 29 на 30 апреля, произошла серия взрывов.

Соответствующее сообщение опубликовал и журналисты телеканала Al-Arabiya и новостного агентства SANA.

По предварительной информации, на базах в Алеппо и Хаме погибли 26 человек, в том числе и иранские военные - из-за нанесенного ракетного удара.

Кроме того, сообщается, что в Хаме из-за обстрела начался пожар на складе с боеприпасами, который принадлежал правительственным силам, сопровождавшийся мощными взрывами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате взрыва на иранской военной базе в Сирии погибли люди.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram