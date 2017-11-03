В Сирии погиб еще один россиянин — отставной подполковник полиции

Возможно, мужчина скончался в результате подрыва авто.

Российские военные в Сирии, иллюстрация rusnext.ru

В Сирии— подполковник полиции в отставке Рафаэль Хамидуллин, ему было 53 года.

Об этом рассказал его близкий друг Айдар Ибрагимов, присутствовавший на похоронах, пишет РБК.

Также один из знакомых умершего сообщил, что тот скончался в результате "подрыва машины по дороге к месту выполнения работ на нефтепроводе".

По данным собеседника, вероятная дата случившегося — 21 сентября, жена Хамидуллина опознала тело супруга.

"Хамидуллин служил всю сознательную жизнь в полиции, в антитеррористических подразделениях, неоднократно был в командировках в Чечне, некоторое время назад вышел на пенсию. У Хамидуллина остался пятилетний сын", — заявил Ибрагимов.

Еще он утверждал, что россиянин уехал в страну в последних числах августа, перед отправкой сказав, что будет выполнять "работы по обслуживанию нефтепровода", а позже связи с ним не было.

Ранее западные СМИ писали, что в Сирии за первые девять месяцев 2017 года умер, как минимум, 131 гражданин России. В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов.