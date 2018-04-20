В Сирии погиб спецкор российского телеканала

Мужчина был убит в результате прицельного выстрела.

Ихаб Балан был убит прицельным выстрелом Скриншот

Во время боевых действий в столице Сирии Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаб Балан.

"Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой (молитвой. — Ред.) в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан", - цитирует РИА Новости главу Чечни Рамзана Кадырова.

Отмечается, что власти Чечни намерены оказать семье погибшего материальную помощь. Кадыров выразил соболезнования творческому коллективу телеканала, а также родным и близким журналиста.

Напомним, в России 13 апреля при таинственных обстоятельствах погиб журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который писал о гибели наемников "Вагнера" в Сирии.