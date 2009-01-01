В Сирии погибли еще два российских контрактника

Военные сопровождали автоколонну российского центра по примирению, которая попала под минометный обстрел террористов ИГ.

Reuters В Сирии погибли двое российских военнослужащих после обстрела автомобильной колонны террористами Исламского государства (ИГ).

Об этом со ссылкой на комментарий Минобороны России сообщает Интерфакс.

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, один военнослужащий погиб на месте, а другой скончался в больнице от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в Сирии потери среди российских солдат и частных военных с начала этого года составляют как минимум 40 человек, хотя в Минобороны РФ говорят о 10 погибших.