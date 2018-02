В Сирии повстанцы сбили очередной российский СУ-25, фото, видео

Су-25 несколько дней подряд осуществлял авиаудары по Идлибу.

В Сирии в небе над Идлибом повстанцами был сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщают издания, что поддерживают оппозицию в Сирии.

Согласно сообщению, этот Су-25 несколько дней подряд осуществлял авиаудары по Идлибу.

По некоторым сообщениям, самолет был сбит противовоздушной ракетой вблизи города Серакаб, что на востоке Идлиба.

Одновременно в Сети появляются видео якобы с падением сбитого штурмовика. Судя по кадрам, пилоту удалось катапультироваться.

Подробностей инцидента не сообщается, так же пока нет комментариев российского Минобороны, пишет AMN.