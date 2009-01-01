В Сирии разбился конвертоплан морской пехоты США

Пострадавшие были быстро доставлены в госпиталь.

Конвертоплан MV-22 Osprey Reuters

По меньшей мере два человека пострадали в результате аварийной посадки конвертоплана MV-22 Osprey Корпуса морской пехоты США в Сирии.

Об этом со ссылкой на заявление сил Международной коалиции сообщает Укринформ.

"Двое американских военнослужащих получили травмы после того, как летательный аппарат Коалиции совершил жесткую посадку утром 29 сентября на Ближнем Востоке", — отмечается в документе.

При этом уточняется, что ранения не оцениваются как опасные или такие, которые могли бы угрожать жизни военных. Пострадавшие были быстро доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана помощь.

Кроме того, сообщается, что другие люди, которые находились на борту судна, не пострадали. Причина инцидента расследуется.

Вместе с тем, американский телеканал CNN уточнил, что аварийную посадку совершил конвертоплан MV-22 Osprey Корпуса морской пехоты США в Сирии. Osprey используются для перемещения американских войск в регионе Ближнего Востока.