В Сирии разбился очередной российский вертолет, два пилота погибли

В Минобороны РФ причиной крушения назвали технеисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

Ударный вертолет Ми-24. ukroboronprom.com.ua

В Сирии разбился российский ударный вертолет Ми-24 (неофициальное название — "Крокодил" — ред.). В результате крушения два пилота погибли.

Об этом сообщили в министерстве обороны России, пишет Интерфакс.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", — рассказали в Минобороны РФ.

При этом в российском оборонном ведомстве категорически отвергают версии обстрела с земли.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", — сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь

Некоторые интернет-ресурсы сообщали, о гибели российских офицеров и о том, что Ми-24 сопровождал конвой.

Ранее в Сирии боевики ИГИЛ заявили, что сбили российский вертолет. В результате крушения российского боевого вертолета погиб генерал-лейтенант РФ Александр Вязников.