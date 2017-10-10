В Сирии разбился российский бомбардировщик, экипаж погиб

Самлет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

Российские самолеты в Сирии Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 10 октября, в Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете с аэродрома Хмеймим, экипаж погиб.

Об этом идет речь в сообщении РИА "Новости", со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", — рассказали в российском военном ведомстве.

На земле разрушений нет. По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины, сообщили в Минобороны РФ.

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