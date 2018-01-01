В Сирии разбился российский транспортник, десятки жертв

Борт не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим.

В Сирии разбился российский самолет Ан-26 ua-ru.info

Во вторник днем, 6 марта, в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26

По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли, пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, крушение произошло около 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву), борт не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы и столкнулся с землей.

В оборонном ведомстве полагают, что причиной катастрофы может быть техническая неисправность. "Согласно докладу с места происшествия, огневого воздействия на самолет не было", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области (Подмосковье) РФ разбился самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа.

В Межгосударственном авиационном комитете после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца воздушного судна сообщили, что крушение могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков.