В Сирии российская авиация нанесла удар по турецким военным, есть погибшие и раненые

Удар был нанесен по зданию, в котором находились турецкие военные.

Российская авиация в Сирии mil.ru

В районе сирийского города Эль-Баб авиация России нанесла удар по турецким военным, в результате чего по меньшей мере трое военных погибли, 11 человек получили ранения.

Об этом со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Турции сообщает Hurriyet.

Как сообщает издание, удар был нанесен по зданию, в котором находились турецкие военные.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, ранее в Пентагоне обвинили Россию: ничего не сделала для борьбы с "Исламским государством" в Сирии.