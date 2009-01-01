В Сирии российская авиация нанесла удар по турецким военным, есть погибшие и раненые

Удар был нанесен по зданию, в котором находились турецкие военные.
Об этом со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Турции сообщает Hurriyet.
Как сообщает издание, удар был нанесен по зданию, в котором находились турецкие военные.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, ранее в Пентагоне обвинили Россию: ничего не сделала для борьбы с "Исламским государством" в Сирии.