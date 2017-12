В Сирии сбили самолет армии Асада, пилота расстреляли прямо в воздухе

Инцидент произошел в районе н.п. Ум Харайтан и аль-Хамдания, где ВВС Сирии оказывали помощь наступающим частям "Дивизии "Тигр", пишет на своем Telegram-канале Directorate 4.

L-39 был сбит зенитным огнем с земли, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться.

На видео, снятом боевиками видно, что он сумел воспользоваться парашютом, однако, скорее всего, был расстрелян в воздухе.

Известно, что пилотом учебно-боевого самолета, который сегодня сбили боевики, был уроженец г. Хомс Басим Гасан.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

#Syria #Hama #NorthernHama #NorthEasternHama #NorthEastHama BRAND NEW VIDEO OF TERRORIST JIHADIST WITH THE DEAD SYRIAN AIR FORCE PILOT WHO'S L-39 WAS SHOT DOWN 15 Minutes Ago (Might have been Killed after he landed and was captured) pic.twitter.com/5KvSlC7myn