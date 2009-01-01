В Сирии силы Асада сбросили на мирное население более 5 тысяч бочковых бомб

Применение этих бомб вызывает разрушения в радиусе 50-200 метров.

В Сирии с начала 2017 года силы режима Башара Асада сбросили не менее 5318 бочковых бомб непосредственно в районах проживания мирных жителей.

Об этом идет речь в отчете Сирийской правозащитной сети (SNHR), сообщает агентство Anadolu.

Как говорится в документе, "силы режима Асада в январе сбросили в Сирии по меньшей мере 634 бочковые бомбы, в феврале — 502, марте — 495, апреле — 938, мае — 412, июне — 1271, июле — 224, августе — 92, в сентябре — 216. В октябре авиация режима Асада сбросила по меньшей мере 534 бочковые бомбы, в результате чего погибли шесть мирных жителей, в том числе трое детей".

Систематические авиаудары с применением бочковых бомб являются ничем иным, как преступлением сирийского режима против человечности, говорится в отчете.

Авторы отчета также отметили необходимость эмбарго на поставки оружия сирийскому режиму.

В документе подчеркивается, что силы режима Асада применяют бочковые бомбы непосредственно в районах проживания мирных жителей, так как их целью является мирное население. Применение этих бомб вызывает разрушения в радиусе 50-200 метров.

Напомним, в США обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.

фото: Anadolu.