В Сирии уничтожен основатель рупора ИГИЛ — западные СМИ

Злоумышленник якобы убит в результате авиаудара, осуществленного силами международной антитеррористической коалиции.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters

В сирийском городе Меядин уничтожен основатель пропагандистского информагентства Amaq, которое фактически является рупором террористической организации(ИГИЛ), — Райан Мешааль.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сведения брата убитого и онлайн-проекта SITE, который занимается отслеживанием активности экстремистов в Интернете, пишет liga.net.

Агентство уточнило, что злоумышленник уничтожен в результате авиаудара сил международной антитеррористической коалиции, когда он совершен — неизвестно.

"… пока не смогли подтвердить ликвидацию пособника террористов ни у независимых источников, ни в штабе коалиции", — говорится в статье.

Напомним, агентство Amaq было основано в 2014 году, оно подает информацию о джихадистах на нескольких языках. Ранее сообщалось, что в Сирии ликвидирован оперативник ИГИЛ Абу Бакр аль-Узбеки, который был близким соратником главаря боевиков Абу Бакр аль-Багдади.