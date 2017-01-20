В Сирии уничтожены два главаря "Аль-Каиды" — Пентагон

Инциденты случились 12 и 17 января, отметил Кук.

Пентагон, иллюстрация newpravda.livejournal.com

На текущей неделе в Сирии в результате авиаударов США были уничтожены два главаря

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США (Пентагон) Питер Кук, пишет Украинская правда со ссылкой на данные оборонного ведомства.

По его словам, 12 января возле города Серакаб убит Аль-Каиды Абд аль-Джалиль Аль-Муслими, а 17 числа вблизи провинции Идлиб — Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси.

Ликвидированные террористы — выходцы из Туниса, первый отвечал за внешние операции "Аль-Каиды". Лидер боевиков был связан с террористическими заговорами, цель которых — атаковать мишени в западных странах.

"Аль-Каиды Абд аль-Джалиль Аль-Муслими в конце 1990 годов обучался у талибов, имел обширные и давние связи с многочисленными террористами из "Аль-Каиды", — говорится в статье.

Ранее Питер Кук сообщил, что в начале сентября 2016 года в Сирии был уничтожен "министр информации и пропаганды" террористической группировки "Исламское государство" — Ваиль Адиль Салман аль-Фуйяд.