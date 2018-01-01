В Сирии уничтожили четырех российских военных

В Сирии атаковали артиллерийскую батарею армии Асада.

Россия понесла новые потери в Сирии rusnext.ru

В Сирии ликвидировали четырех российских военных, которые попали под удар в провинции Дейр-эз-Зор.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам", — сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные отметили, что в темное время суток несколько мобильных групп повстанцев в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии, говорится в сообщении "Интерфакса".

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.

Позднее с США показали видео массового уничтожения россиян в Сирии.

Накануне стало известно о том, что потери наемников в провинции Дейр-эз-Зор могут достигать 300 человек.

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