В Сирии упал российский вертолет Ка-52

Сообщается о гибели двух членов экипажа.

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Фото: Минобороны РФ

На востоке Сирии 7 мая при выполнении планового полёта потерпел крушение российский вертолёт Ка-52.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, погибли оба летчика, находившееся на борту.

В оборонном ведомстве заявили, что поисково-спасательная группа доставила тела пилотов на аэродром базирования.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность вертолета.

Напомним, российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение над акваторией Средиземного моря 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. В результате катастрофы оба пилота погибли.

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