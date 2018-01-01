В Сирии в результате атаки ИГИЛ погибли девять россиян и 26 сирийцев — BBC

Некоторые из погибших российских граждан были кадровыми военнослужащими.

Reuters

По меньшей мере 26 бойцов сирийской правительственной армии и девять россиян уничтожены в Сирии в результате нападения сил Исламского государства на позиции сирийской армии возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

По данным ВВС, об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

"Было убито 35 бойцов проправительственных сил, в том числе по меньшей мере девять россиян. Некоторые из этих российских граждан были кадровыми военнослужащими, но не все", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, остальные 26 погибших служили в силах, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.

Позднее с США показали видео массового уничтожения россиян в Сирии.

Накануне стало известно о том, что потери в провинции Дейр-эз-Зор могут достигать 300 человек.

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