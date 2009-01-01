В Сирии за год убито более 650 детей, еще сотни умерли от болезней

По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год по меньшей мере 851 ребенок участвовал в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии.
В Сирии за 2016 год были убиты более 650 детей, еще сотни умерли от болезней.
Об этом говорится в новом отчете ООН, пишет русская служба ВВС.
По данным детского фонда организации ЮНИСЕФ, за прошедший год в Сирии были убиты более 650 детей. Также в отчете говорится о том, что еще сотни умерли от болезней, которые можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи.
Кром этого, по данным ЮНИСЕФ, за прошлый год по меньшей мере 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок. Это вдвое больше, чем годом ранее.
Отчет ЮНИСЕФ был опубликован накануне шестилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.
Напомним, 12 марта в сирийском Дамаске в результате двойного взрыва погибли 74 человека.