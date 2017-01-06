В Сирии засекли российские "Искандеры", опубликованы фото

Грузовики с ракетами ранее были укрыты от спутникового наблюдения.
Грузовики с ракетами ранее были укрыты от спутникового наблюдения, передает Ynet.
Однако, как предполагается, сильные дожди, обрушившиеся на Латакию, размыли укрытия и вынудили российских военных передислоцировать ракеты.
По классификации США и НАТО, эти комплексы - SS-26 Stone - мощное оружие, уничтожающее средства ПВО и ПРО противника, а также объекты на расстоянии до 400-500 километров.
Напомним, ранее США осудили Россию за развертывание "Искандеров".
Фото: ynet.co.il.