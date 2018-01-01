В Скотланд-Ярде назвали вещество, от которого пострадал российский шпион Скрипаль и его дочь

Британские следователи отмечают, что отравление также получил полицейский, обнаруживший пару.

В Скотланд-Ярде сообщили о применении для отравления Скрипаля нервно-паралитического вещества Фото: Matt Cardy/Getty Images

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

Об этом сообщил помощник главного комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули, добавив, что серьезно пострадал страж порядка, обнаруживший пару на лавке торгового центра. Его состояние ухудшилось, коллеги оказывают помощь семье правоохранителя. Об этом пишет The Guardian.

По словам Роули, отравление Срипаля – это крупный инцидент. Медицинские и химические свидетельства и последствия для жертв указывают на применение сложного нервного токсина. Основными видами нервно-паралитических веществ являются зарин, зоман и VX.

Эксперты-химики в комментарии СМИ отметили, что такой яд крайне сложно приготовить для дальнейшего использования.

"Для этого нужен опыт и особое место, чтобы сделать это, иначе вы убьете себя. Это всего лишь небольшая доля, но вы не делаете это на своей кухне", - сказал собеседник на условиях анонимности.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.