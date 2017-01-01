В Словении украинец стал виновником ДТП и пытался сбежать

Микроавтобус с австрийскими номерами ехал из Хорватии.
Гражданин Украины был за рулем грузового автомобиля, который вез 19 нелегальных мигрантов из Пакистана. Полиция попыталась задержать фургон, в процессе погони грузовик на большой скорости съехал в кювет, сообщает "Новое время" со ссылкой на Slovenska Tiskovna Agencija.
Сотрудники правоохранительных органов Словении задержали беглого водителя около города Лютомер на северо-востоке страны.
В полиции сообщили, что в результате ДТП восемь человек были госпитализированы с травмами незначительной степени тяжести.
По предварительной информации, украинский водитель перевозил нелегалов в одну из стран Западной Европы.
Напомним, не так давно пьяный украинский водитель на грузовике раздавил в Германии авто с полицейскими. В реузльтате ДТП один полицейский скончался на месте, еще двое получили тяжелые травмы.