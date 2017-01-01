В Словении украинец стал виновником ДТП и пытался сбежать

Микроавтобус с австрийскими номерами ехал из Хорватии.

Фото: The Slovenia Times

Полиция Словении 17 января задержала украинца, который совершил попытку бегства с места дорожно-транспортного происшествия.

Гражданин Украины был за рулем грузового автомобиля, который вез 19 нелегальных мигрантов из Пакистана. Полиция попыталась задержать фургон, в процессе погони грузовик на большой скорости съехал в кювет, сообщает "Новое время" со ссылкой на Slovenska Tiskovna Agencija.

Сотрудники правоохранительных органов Словении задержали беглого водителя около города Лютомер на северо-востоке страны.

В полиции сообщили, что в результате ДТП восемь человек были госпитализированы с травмами незначительной степени тяжести.

По предварительной информации, украинский водитель перевозил нелегалов в одну из стран Западной Европы.

Напомним, не так давно пьяный украинский водитель на грузовике раздавил в Германии авто с полицейскими. В реузльтате ДТП один полицейский скончался на месте, еще двое получили тяжелые травмы.