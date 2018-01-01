Сегодня, 19:55 RSS

В Сочи пылает многоэтажка. Фото, видео

Сегодня, 18:49
-0хщжшдб < >
< >
1 / 4 Фото: Вести

Пожару присвоена повышенная степень сложности.

В центре российского города Сочи на улице Пятигорской загорелся пятиэтажный дом. Огнем охвачены два верхних этажа и крыша, которая была переоборудована под мансарду.  

Как сообщает сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, пожар охватил около 500 квадратных метров. В настоящее время идет эвакуация людей из здания. По предварительным данным погибших и пострадавших в результате пожара нет.

По словам очевидцев, горит жилой квартал "Панорама Сочи", который был построен в 2016 году.

Дым от огня заметен за многие километры от самого пожара, которому присвоена повышенная степень сложности. Как говорят очевидцы, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. 
Теги:  
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...