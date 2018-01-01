В Совете Европы прокомментировали нападение на лагерь ромов во Львове

В СЕ требуют немедленно расследовать инцидент.

REUTERS

В Совета Европы осудили нападение на лагерь ромов во Львове и потребовали незамедлительного и прозрачного расследования инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря организации Даниэль Гольтген в Twitter.

"Мы осуждаем нападение на ромов, о котором сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедлений" - подчеркнул он.

В ночь на воскресенье, 24 июня, в лесном массиве на окраине Львова неизвестные напали на лагерь ромов, в результате погиб один человек, еще четверо были травмированы.

Прибывшие на место полицейские задержали семерых нападавших - семерых львовян в возрасте 16-17 лет. Позже выяснилось, что погибшим оказался 24-летний парень ромской национальности, житель села Ровное Закарпатской области.

В Нацполиции заявили, что задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Также сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии.

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