В США арестовали "голого стрелка", расстрелявшего людей в ресторане: фото

В полиции сообщили, что преступник скрывался в лесу.
Как сообщает Metro Nashville PD в Twitter, "голого стрелка" задержали в лесу в черте города.
Отмечается, что на протяжении нескольких дней 160 сотрудников полиции США прочесывали местность в поисках опасного преступника.
Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека, двое пострадавших были госпитализированы.
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