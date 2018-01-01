В США арестовали "голого стрелка", расстрелявшего людей в ресторане: фото

В полиции сообщили, что преступник скрывался в лесу.

При задержании злоумышленник, к счастью, уже был в одежде Фото: Twitter/Metro Nashville PD

В американском городе Нэшвилл сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который расстрелял людей на стоянке около ресторана Waffle House, а затем открыл огонь внутри заведения. Преступление злоумышленник совершал, находясь абсолютно без одежды

Как сообщает Metro Nashville PD в Twitter, "голого стрелка" задержали в лесу в черте города.

Отмечается, что на протяжении нескольких дней 160 сотрудников полиции США прочесывали местность в поисках опасного преступника.

Фото: Twitter/Metro Nashville PD

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека, двое пострадавших были госпитализированы.

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